‘The voice’ keert binnenkort terug: vanaf nu krijgen we twee afleveringen per week

Eens de kandidaten van ‘I can see your voice’ uitgezongen zijn, wordt er weer op zoek gegaan naar ‘The voice van Vlaanderen’. Vanaf 30 september keert het programma terug, met nieuwe coaches Jan Paternoster en Mathieu Terryn. Nog een nieuwigheidje: voortaan zijn er twee afleveringen per week te zien.

The voice wordt al sinds jaar en dag op vrijdagavond uitgezonden, maar nu komen daar nog extra uitzendingen op zondagavond bij. Enkel tijdens de ‘blind auditions’ en ‘knock-outs’, welteverstaan. Net zoals vorig jaar is op VTM GO ook de spin-off The voice comeback stage te zien, waarin coach Laura Tesoro de afvallers de kans geeft om toch mee te dingen naar een plek in de liveshows.

Presentatrice is zoals steeds An Lemmens. Zij krijgt het gezelschap van rijzende ster Aaron Blommaert, en wordt halverwege het seizoen, omwille van haar zwangerschapsrust, even vervangen door Gloria Monserez.