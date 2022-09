Bondscoach Roberto Martinez over de (nieuwe) rol van Axel Witsel en Anderlecht-talent Julien Duranville: “Hij heeft iets speciaal”

LEES OOK. De grenzeloze ambitie van Anderlecht-revelatie Duranville: “Het doel van Julien is het WK in Qatar”

“Het is geen geheim dat ik hou van talenten”, aldus de bondscoach over de groeibriljant van Anderlecht. “En Julien is dat. Het is een beetje zoals toen ik Youri Tielemans, Charles De Ketelaere en Jérémy Doku in actie zag. Je ziet een speler die iets speciaal heeft. Bij hem is het nog potentieel, natuurlijk. Hij moet nog groeien en je kan nooit voorspellen hoe lang het duurt alvorens hij een complete speler is en klaar is voor de Rode Duivels. Julien moet dus nog wat fases doorlopen, zoals een basisspeler worden bij zijn club en vervolgens bij de nationale jeugdploegen. Hij is uiteraard, door zijn talent, een speler die dicht bij onze lijst staat. Ja, ook bij die van de Rode Duivels. Hij is een immens talent en iemand die het verschil kan maken in de zone van de waarheid. Het is bij hem eerder een vraag van wanneer dan of hij ooit een topspeler zal worden.”

De Spanjaard kreeg ook de vraag in welke rol hij Axel Witsel ziet. Die doet het momenteel uitstekend als centrale verdediger bij Atlético Madrid, maar speelt bij de Duivels altijd als spelverdeler.

“Voor ons is Witsel een centrale middenvelder”, klinkt het. “We hebben hem in die positie meer nodig, omdat hij ons team structuur geeft. Dat wil niet zeggen dat hij geen oplossing kan zijn in een andere positie tijdens een bepaalde wedstrijd. Dat is een meerwaarde voor onze ploeg.”

Martinez liet ook nog weten fan te zijn van de nieuwe WK-shirts van de Rode Duivels.