Von der Leyen looft toetredingsinspanningen Oekraïne: “Op de goede weg”

Het is al de derde keer dat von der Leyen Kiev aandoet sinds het Russische leger op 24 februari Oekraïne binnenviel, maar de eerste keer sinds de Europese staatshoofden en regeringsleiders in juni besloten om het land het kandidaat-lidmaatschap toe te kennen. “Het is indrukwekkend om te zien met welke snelheid, vastberadenheid en precisie jullie vooruitgang boeken”, loofde de Commissievoorzitter.

De doorgaans jaren durende onderhandelingen over een effectieve toetreding tot de Europese Unie kunnen pas van start gaan wanneer de regering in Kiev omvangrijke hervormingen heeft doorgevoerd, onder meer in het gerecht en bij de aanpak van corruptie. Premier Denys Shmyhal sprak vorige week in Brussel de hoop uit dat zijn land tegen het einde van het jaar aan de voorwaarden voor de start van onderhandelingen zal voldoen.

© REUTERS

In afwachting willen von der Leyen en Zelenski ervoor zorgen dat Oekraïne nieuwe inkomsten kan aanboren, door het land zoveel mogelijk toegang te bieden tot de Europese interne markt. Eerder dit jaar werden de Oekraïense en Europese stroomnetwerken al aan elkaar gekoppeld. Von der Leyen sprak donderdag over het wegwerken van verdere non-tarifaire belemmeringen en de aansluiting van Oekraïne bij de Europese roamingruimte. Zelenski van zijn kant beaamde dat de integratie van zijn land in de Europese interne markt “de prioritaire kwestie” is.

Onderscheiding van de Orde van Prins Jaroslav de Wijze

Von der Leyen ontving in Kiev een onderscheiding van de Orde van Prins Jaroslav de Wijze. “Een grote eer die ik aanvaard in naam van alle EU-burgers”, zo meldde ze op Twitter. Ze feliciteerde Zelenski op haar beurt met de recente militaire successen van de Oekraïense strijdkrachten. “Hun succes heeft het moreel gesterkt, niet enkel voor het Oekraïense volk, maar ook voor al jouw vrienden”.