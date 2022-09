Bezoekers kunnen vanaf vrijdag vrij ronddwalen in een deel van het voormalige NAVO-hoofdkwartier. — © rr

Riemst/Maastricht

Vanaf vrijdag kan u voor het eerst vrij rondlopen in een deel van het voormalige NAVO-hoofdkwartier in de Cannerberg, op de grens tussen Maastricht en Riemst. Het ondergrondse complex herbergt tot midden november de expo ‘No Acces’, over migratie en grenscontroles.