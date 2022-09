Club Brugge bindt ruwe diamant Antonio Nusa langer aan zich

Het is een week om in te kaderen voor Antonio Nusa. De amper 17-jarige Noor werd de op één na jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League en ziet nu zijn contract verlengd worden tot 2025. Dat maakte de Belgische kampioen donderdag bekend.

“Nusa (17) speelt sinds 2021 bij Club Brugge. De jonge flankaanvaller kwam over van het Noorse Stabaek en maakte vorig seizoen al indruk in de Youth League. Het grote publiek maakte kennis met ‘Nusa’ in de Play-offs toen hij de 0-2 scoorde op verplaatsing bij Union”, aldus blauw-zwart. “Dit seizoen is hij volwaardig lid van de A-kern en dinsdagavond werd hij de op één na jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League tijdens de 0-4 overwinning in en tegen FC Porto. Nu wordt hij dus beloond met een contractverlenging tot 2025.