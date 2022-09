Standard strikt met Marlon Fossey nieuwe rechtsachter: “Geen seconde getwijfeld”

Bij Standard Luik is donderdagnamiddag met de 23-jarige Amerikaan Marlon Fossey een nieuwe rechtsachter voorgesteld. Hij kwam over van het Engelse Fulham FC en ondertekende een contract voor drie seizoenen op Sclessin.

“Ik heb geen seconde getwijfeld toen ik hoorde dat ik voor Standard kon tekenen”, vertelde hij tijdens zijn persvoorstelling. “Het is een historische en belangrijke club in België en ik hoop hier dan ook veel minuten te maken. Ik geef me altijd volledig tijdens de wedstrijden en probeer met mijn energie de rest van de ploeg op sleeptouw te nemen.”

Zondag wacht de vuurdoop, in de topper tegen landskampioen Club Brugge. “Ik kijk ernaar uit, om te zien wat Standard op Sclessin kan tegen een van de beste ploegen in de competitie. Hopelijk krijgen we een mooie wedstrijd te zien.”