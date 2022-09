Droog borstelen, de huid schrapen of masseren: een ware trend, maar brengt het ook op?

Je buik borstelen, je gezicht zachtjes masseren met je vingertoppen of in model brengen met een gua sha-steen: het is hip op Tiktok, Instagram en in Hollywood. Gezond ook, want al die technieken zouden het lymfatische systeem verbeteren. Welke rol speelt dat systeem en kunnen we het echt zo gemakkelijk beïnvloeden in het belang van onze gezondheid? En zie je er dan ook veel strakker uit, zoals veel aanhangers beweren? We staken ons licht op bij experts.