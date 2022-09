Tenniswereld zwaait legende Roger Federer uit: “We gaan de manier missen waarop je onze velden sierde”

“Roger, waar moeten we beginnen?”, vraagt Wimbledon zich af. Het grandslamtoernooi dat hij liefst acht keer won. “Het is een privilege geweest om jouw tocht mee te maken en zien hoe je een echte kampioen bent geworden. We gaan de manier missen waarop je onze velden sierde. Het enige dat we nu kunnen zeggen is: bedankt. Voor de herinneringen en de vreugde die je ons schonk.”

Ook de US Open en Roland Garros namen afscheid van Federer:

Carlos Alcaraz, de kersverse nummer één van de wereld, tweette een gebroken hartje. Ook tennisbabe Genie Bouchard was er even niet goed van. Idem voor de Spaanse topspeelster Garbine Muguruza en Stan Wawrinka, Federers landgenoot.

Andy Roddick, in de begindagen van Federer misschien wel zijn grootste rivaal, schrijft dat het een “eer” was om het tennisveld met de Zwitser te mogen delen. De Canadees Denis Shapovalov, de nummer 24 van de wereld, noemt Federer “een rolmodel”. De gestopte Milos Raonic stelt dat Federer “meer voor tennis heeft gedaan dan eender wie”.

Kim Clijsters retweette de boodschap van Federer en kijk, als erevoorzitter van de International Tennis Hall of Fame, al uit naar de introductie van de Zwitser én Serena Williams in de HOF.