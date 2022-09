Borgloon

Op een boogscheut van het beroemde doorkijkkerkje van Borgloon staat het Sint Servaaskerkje van Grootloon. “Een mooier kunstwerk bestaat er niet”, vinden de inwoners daar. Pastoor Leon Bijnens was het met hen eens. “Eigenlijk was hij ook een groot kunstenaar. Want hij slaagde er echt in om door de kerkmuren naar zijn parochianen te kijken.”