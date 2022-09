Federale regering en steden willen samenwerking verhogen tegen georganiseerde misdaad

Een sterkere operationele en politieke samenwerking tussen de federale regering en de steden. Dat is voor premier Alexander De Croo de prioriteit in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dat zei hij donderdag voor de aanvang van het Veiligheidsoverleg tussen de bevoegde federale ministers en de burgemeesters van 14 steden in het Egmontpaleis.