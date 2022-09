Open Vld en N-VA vragen uitstel voor belastingaangifte via boekhouder

Burgers moeten hun belastingaangifte voor 15 juli indienen. Accountants die de aangifte voor hun klanten indienen, krijgen daarvoor de tijd tot 30 september, maar de minister van Financiën verschuift die deadline traditioneel naar 31 oktober. Niet zo dit jaar. Volgens ITAA heeft de minister dat pas eind april aangekondigd. Op de achtergrond spelen volgens de organisatie ook de onderhandelingen over de toekomstige aangiftes.

Kamerleden Jasper Pillen en Christian Leysen van Open Vld dringen alsnog aan op een werkbare deadline en vragen minister Van Peteghem om verder in overleg te gaan. “Fiscale deadlines moeten werkbaar zijn voor de fiscale administratie én de sector. Dat is dit jaar niet het geval. 35.000 accountants en belastingadviseurs staan voor een quasi onmogelijk opdracht en kunnen niet de kwaliteit afleveren die ze behoren te doen. Aangiftes dreigen zo te laat of onvolledig te worden ingediend wat zware gevolgen kan hebben voor de belastingplichtige die zijn of haar vertrouwen stelt in een mandataris”, aldus het liberale duo.

Eenzelfde geluid weerklinkt bij fractieleider Peter De Roover van oppositiepartij N-VA. “Ik roep de minister op om de sector uitstel te verlenen en richting volgend jaar te kijken voor een duurzame oplossing “, aldus De Roover. Hij verwijst ook naar een enquête, waarbij 92 procent van de ITAA-leden aangaf dat de nieuwe deadline een negatieve tot héél negatieve impact heeft op hun gezinsleven. “Dit is geen manier van werken. Minister Van Peteghem moet de deadline minstens één maand opschuiven en tegen volgend jaar tot een duurzame oplossing komen.”