Meer dan 1.200 ATP-zeges, 130 miljoen dollar aan prijzengeld en... geen enkele opgave: de verbluffende cijfers van Roger Federer op een rij

Zelden zeggen cijfers meer hoe groot de verdienste is van Roger Federer. Enkele cijfers over de man die nooit opgaf in 1.749 wedstrijden.

41 jaar

Federer is de oudste tennisprof aan de top. Bij de vrouwen is enkel Venus Williams ouder.

20 grandslamtitels

Federer moet enkel Novak Djokovic (21) en Rafael Nadal (22) laten voorgaan in het aantal grandslamzeges.

6 Masters

Behalve de grandslamtitels won Federer zes keer de Masters, het officieuze WK.

1.215 ATP-zeges

Enkel Jimmy Connors doet beter in het ‘Open Era’, het moderne tennis sinds de ranglijsten worden opgemaakt, met 1.274 zeges.

103 ATP-toernooien

ATP-toernooitrofeeën heeft hij in zijn kast. Enkel Jimmy Connors doet beter met 109 ATP-toernooizeges in het moderne tennis

369 zeges op grandslamtoernooien

Liefst 369 zeges pakte hij op grandslamtoernooien. Behalve grandslamtitels behaalde hij 46 halve finales en 58 kwartfinales op grandslamtoernooien. Niemand doet beter.

65 wedstrijden op rij ongeslagen

Zoveel wedstrijden bleef hij ongeslagen op gras.

237 weken op nummer één

Zoveel weken stond Federer na elkaar nummer één van de wereld, niemand doet beter.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

36 jaar

Op z’n 36ste stond Federer nog nummer één van de wereld. Hij was hiermee het oudste nummer één van de wereld.

24 jaar op de ATP Tour

Bijna een kwarteeuw was Federer aan de slag op het allerhoogste niveau, de ATP Tour.

8 keer Wimbledon

Wimbledon is Federers beste grandslamtoernooi, met 8 eindzeges, en een duizelingwekkende winst-verliesratio van 105 zeges tegenover amper 14 nederlagen. Zijn laatste titel was in 2017, zijn laatste finale in 2019, toen hij in een dramatische vijfsetter tegen Novak Djokovic uiteindelijk verloor nadat Federer twee matchpunten had. Het meest won hij in ‘zijn’ Basel, waar hij vroeger nog ballenjongen was (10 titels) en het Duitse Halle (10 titels).

4 kinderen

Met zijn vrouw, Mirka, heeft hij twee tweelingen, twee meisjes genaamd Charlene Riva en Myla Rose (24 juli 2009) en twee jongens, Leo en Lenny (6 mei 2014). Zijn vier kinderen zagen hun papa zijn 19de grandslamtitel winnen, in de spelerbox op Wimbledon in 2017.

3 knieoperaties

knieoperaties heeft hij achter de rug sinds 2020. Dat kostte hem eerst een pauze van 13 maanden, een eenmalig ‘optreden’ op Wimbledon en in augustus 2021 kondigde hij aan dat hij opnieuw out was.

0 opgaves

Nooit heeft Federer opgegeven tijdens een wedstrijd. Zijn winstratio: 1.526 enkelwedstrijden waarvan 1.251 zeges, en 223 dubbelwedstrijden waarvan 131 zeges.

130.594.339 dollar

Federer is een van de multimiljonairs, hij tenniste meer dan 130 miljoen dollar prijzengeld bij elkaar.

90 miljoen dollar

Behalve prijzengeld verdient hij meer dan een zakcent met sponsoring. In 2022 haalt hij 90 miljoen dollar op aan sponsoring. Daarmee is hij dit jaar de op zes na bestbetaalde atleet.