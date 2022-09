Club Brugge op recordkoers: nu al zeker van 30 miljoen euro in Champions League (en daar kan straks nog 20 miljoen bijkomen)

De kassa rinkelt op Jan Breydel, en dat voor de zesde keer in zeven jaar: Club Brugge is nu al verzekerd van ongeveer 30 miljoen euro na twee matchen in de Champions League. Het record van 2020 - een slordige 36 miljoen euro - ligt straks waarschijnlijk aan diggelen.

Deelnemen is belangrijker dan winnen voor een Belgische club in de Champions League, ook al maakt Club Brugge momenteel furore in Europa. De landskampioen doet voor de zesde keer op zeven jaar tijd mee, en de kans is groot dat de opbrengst dit jaar alle Belgische records verbrijzelt. Club heeft nu al ongeveer 30 miljoen euro te goed van de Uefa. Die rekensom gaat als volgt: 15,64 miljoen euro om enkel deel te nemen, nog eens 5,685 miljoen euro op basis van het coëfficiënt. Een zege 2,8 miljoen op, dus twee matchen leverden nog eens 5,6 miljoen euro op. Dat is al meer dan de vier punten van vorig seizoen. En dan zijn er nog enkele miljoenen van de zogeheten market pool - het televisiegeld - op komst, want Club moet die niet delen met Union. Slik.

Record van 2020 in zicht

En daar stopt het niet: het kan zomaar dat Club Brugge straks de magische kaap van 50 miljoen euro rondt. Met nog vier groepsmatchen te goed valt er nog maximum 11,2 miljoen euro te verdienen, al moet nog blijken hoeveel punten blauw-zwart nog sprokkelt.

Databureaus geven Club na die zes op zes trouwens 89 procent kans om door te stoten naar de 1/8ste finales. Als dat lukt, stort de Uefa nog een bonus van 9,6 miljoen euro. In de knock-outfase van het tornooi wordt wel geen extra som voorzien voor een resultaat. Die tweede plaats in de groep is dus ook financieel van enorm belang, want voor een derde plaats (en bijhorend avontuur in de Europa League) krijgen clubs.... 500.000 euro, ofwel een dikke 9 miljoen euro minder. Een habbekrats.

Reken bij dat alles nog de opbrengsten uit de ticketverkoop, en je kan concluderen dat Club straks waarschijnlijk minstens 40 miljoen overhoudt aan een deelname in Europa. Dat zou een record zijn: momenteel staat dat nog op deelname in 2020, toen Club onder Philippe Clement een slordige 36 miljoen mocht bijschrijven nadat het acht punten behaalde in de groepsfase.