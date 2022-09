Drie Brusselse burgemeesters vragen maatregelen tegen overvliegende vluchten

In de gemeenten in het noordwesten van het Brussels gewest merken ze dat het aantal vliegtuigen dat overvliegt en vervolgens landt op baan 07 L exponentieel toeneemt. Burgemeester van Jette Claire Vandevivere, burgemeester van Ganshoren Jean-Paul Van Laethem en burgemeester van Sint-Agatha-Berchem Christian Lamouline maken de frustraties van hun inwoners kenbaar. Ze kijken naar de federale regering om de problematiek aan te pakken.

Op initiatief van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet werd een overlegplatform opgericht met belanghebbenden om gezamenlijk advies te geven in verband met vliegroutes, maar de Brusselse burgemeester geloven hier niet in. “Dit dient enkel om zand in de ogen te strooien. De rechtszaak die het gewest samen met de gemeenten voert, loopt vast en de studies die de rechter op federaal niveau eist, blijven steevast onvolledig, alsof het de bedoeling is om tijd te winnen”, verklaart Vandevivere.

Verbod op nachtvluchten

De drie burgemeesters vragen dat er snel gehandeld wordt. Ze willen onder meer het aantal vliegtuigbewegingen beperken tot 220.000 bewegingen per jaar, nachtvluchten verbieden, vragen dat de Brusselse geluidsnormen worden nageleefd en willen een verlenging van bepaalde banen om overvliegen op lage hoogte te beperken.