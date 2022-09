Tennislegende Roger Federer hangt zijn racket definitief aan de haak: “Ik ken de limieten van mijn lichaam”

Federer maakte zijn beslissing bekend via zijn sociale media-kanalen. “Aan mijn tennisfamilie en daarbuiten”, begint de Zwitser zijn monoloog. “Van alle zaken die het tennis mij de voorbije jaren gegeven heeft, is het beste - zonder twijfel - de mensen die ik heb leren kennen. Mijn vrienden, rivalen, en vooral de fans die de sport tot leven brengen. Vandaag wil ik wat nieuws met jullie delen.”

“Zoals jullie weten, zijn de voorbije drie jaar een uitdaging geweest door blessures en operaties. Ik heb hard gewerkt om opnieuw competitief te zijn, maar ik kan de capaciteiten en limieten van mijn lichaam. En haar boodschap is de laatste tijd duidelijk geweest. Ik ben 41 jaar oud en ik heb meer dan 1.500 wedstrijden gespeeld op 24 jaar tijd. Tennis heeft me genereus behandeld, genereuzer dan ik ooit had kunnen dromen, maar nu is het tijd om te erkennen dat het tijd is om mijn competitieve carrière te stoppen.”

Federer, die in zijn carrière 310 weken op nummer 1 stond, neemt afscheid op de Laver Cup. Hij zal nog tennissen, maar niet meer op de ATP-tour. “Het is een moeilijke beslissing geweest, want ik ga het tennis missen. Maar ik vind ook dat ik mag feesten. Ik heb het geluk gehad om een speciaal talent te hebben gekregen, waarvan ik langer dan gedacht kon genieten.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Laver Cup vindt plaats van 23 tot 25 september in de O2 Arena in Londen. Het toernooi moest de langverwachte comeback van Federer worden, maar het wordt dus zijn laatste kunststukje. De Zwitser sukkelt al meer dan een jaar met problemen aan de rechterknie en kwam voor het laatst in actie tijdens Wimbledon vorig jaar. Hij zit bij Team Europa wel in één team met Novak Djokovic, Rafael Nadal én Andy Murray.

“Ik wil mijn concurrenten hier ook bedanken”, aldus Federer. “Ik heb het geluk gehad om veel epische wedstrijden te mogen spelen, die ik nooit zal vergeten. We vochten eerlijk, met passie en intensiteit, en ik heb altijd geprobeerd de geschiedenis van het tennis te respecteren. We hebben elkaar naar grotere hoogtes gestuwd en het tennis naar een hoger niveau gebracht.”

© REUTERS

© REUTERS

© AP

© AFP

© REUTERS