Stad Bilzen lanceert vanaf deze week de UiTPAS

Het vrijetijdsaanbod wordt alsmaar groter. “Dat niet alleen, maar ook plezanter”, lacht schepen van cultuur, Griet Mebis (Beter Bilzen). “Met de UiTPAS spaar je bij elke activiteit punten door de pas in te lezen bij een aanwezige zuil. De punten kun je na een tijd dan inruilen voor een voordeel, korting of een cadeau. Bijvoorbeeld voor een gratis zwembeurt of een gratis ticket voor Bilzen Mysteries.” Een ideale manier om de Bilzenaar te laten kennismaken met het gevarieerde vrijetijdsaanbod. “Bovendien is de UiTPAS er voor iedereen die aan vrije tijd doet. Van boekenwurmen tot zwemkampioenen en van fuifgangers tot kunstkijkers”, onderstreept schepen van sociale zaken, Maike Meijers (Trots op Bilzen).

De UiTPAS lees je in bij een digitaal zuil — © Johnny Geurts

Kansentarief

“Om te zorgen dat niemand uit de boot valt is er ook een UiTPAS met kansentarief, die een korting biedt van maar liefst 80% op alle activiteiten en voor alle gezinsleden. Je komt hiervoor in aanmerking als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming, leefloon, in collectieve schuldbemiddeling of budgetbeheer zit, een pleegkind met domicilie in Bilzen bent of je inkomen onder een vastgestelde grens valt”, verduidelijkt schepen Meijers. Hoe je aan zo ‘n pas geraakt? “De pas kost 5 euro voor +18-jarigen, voor jongeren is dat slechts 2 euro en aan kansentarief 1 euro”, stelt schepen van jeugd en sport, Peter Thijs (Trots op Bilzen). “Wie de vrijetijdspas snel in huis haalt, geniet bovendien van een welkomstpakket boordevol leuke geschenken. De UiTPAS is verkrijgbaar bij het Lokaal Dienstencentrum, het Sociaal Huis of aan de vrijetijdsbalie van De Kimpel. Op zaterdag 15 oktober vindt er tussen 10 en 12 uur een groot verkoopmoment plaats in CC De Kimpel.” (JoGe)

Johnny Geurts