Bart Knuts: “Profvoetbal was altijd mijn droom.” — © Sven Dillen

Bart Knuts maakte na twintig jaar in het onderwijs een opvallende carrièreswitch. De 43-jarige ex-topschutter uit Diepenbeek is de nieuwe kitmanager van Patro. “Profvoetbal was altijd mijn droom.”