Bestuurder crasht op metalen reling en katapulteert over de Kelsbeek in Sint-Truiden

Afgelopen nacht heeft een autobestuurder de controle over het stuur verloren en is op de Diestersteenweg, pal op de grens met Nieuwerkerken, van de rijbaan gereden.

Door de hoge snelheid vloog hij over de Kelsbeek. Vervolgens nam de chauffeur in de vlucht de metalen brugreling aan de beek en de achterliggende verkeers- en publiciteitsborden mee. Ondanks de grote ravage kon hij zijn weg nog verderzetten.

Alles kwam in een stroomversnelling nadat bij de lokale politie in Sint-Truiden donderdagmorgen een melding kwam van een erg gehavend voertuig dat voor een woning op de Berkenstraat in Nieuwerkerken geparkeerd stond. Snel kom men de auto linken aan de ravage op de Diestersteenweg. Uiteindelijk kon ook de bestuurder geïdentificeerd worde. De bestuurder had het ongeval veroorzaakt met een gehuurd voertuig van een autoverhuurbedrijf op de Industrielaan in Sint-Truiden. (jcr)