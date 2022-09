‘El Muro’ Thibaut Courtois laat waanzinnige statistiek optekenen: 24 van laatste 25 schoten in Champions League gered

24 op 25 dus voor Courtois op het Kampioenenbal. Alleen in de terugwedstrijd van de halve finale van vorig seizoen kon Manchester City-aanvaller Riyad Mahrez de Belgische doelman nog kloppen. De andere pogingen op doel werden allemaal gepareerd of weggewerkt door ‘El Muro’. In de finale tegen Liverpool (1-0 winst) hield Courtois zijn netten schoon en ook tijdens de eerste twee groepswedstrijden van dit seizoen hield Real Madrid de nul (0-3 winst tegen Celtic, 2-0 winst tegen RB Leipzig).

Tegen Leipzig was Courtois woensdagavond opnieuw van goudwaarde. De Belgische nummer één hield onder meer Timo Werner en Christopher Nkunku van een doelpunt. Vooral de redding op de poging van Werner, die alleen op doel afstormde, was knap.

“Het zijn spelers met kwaliteiten en ze kunnen je verrassen, ik was attent met enkele reddingen en de tweede helft was rustiger”, verklaarde Courtois na de wedstrijd. “Zes op zes is altijd een goed begin, als je nu ook Shakhtar verslaat dan heb je negen punten en laat je Shakhtar achter met vier punten ... het is belangrijk om ook de volgende wedstrijd te winnen.”

Bekijk hier de reddingen van Courtois: