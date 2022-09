Ellemieke Vermolen draagt personaliseerbare juwelencollectie op aan overleden zoontje

Het Nederlandse model Ellemieke Vermolen lanceert een juwelenlijn die je kunt personaliseren met een naam of ander kenmerk van een dierbare. Ze kwam op het idee omdat ze zelf lang zocht naar een merk dat de vingerafdruk van haar zoontje in een sieraad kon verwerken. “Ik voel hem nu elke dag bij me”, schrijft ze bij een reclamefilmpje.

“Vandaag mag ik het dan eindelijk met jullie delen. Ik ben hier een jaar mee bezig geweest. Echt, het was een mooie reis. Al heel lang was ik op zoek naar een mooi en betaalbaar sieradenmerk om mijn droom waar te maken. Toen mijn zoontje overleed, wilde ik hem op zoveel mogelijke manieren bij me dragen”, schrijft ze in een berichtje bij een filmpje van zichzelf op het strand tijdens een zonnige dag.

“Ik voel hem elke dag bij me, maar nu ik zijn vingerafdruk in een ring heb laten zetten nog meer. Mijn jongens dragen een armbandje met een sterretje met Josha zijn vingerafdruk. Zo bijzonder en mooi. Ik wilde dit graag met jullie delen”, voegt ze eraan toe. Vermolen noemt haar persoonlijke verhaal als de start van een mooie samenwerking met het label Just Franky jewellery. “Ik heb een paar sieraden ontworpen die jij zelf kan laten personaliseren met jouw dierbaren. Ik hoop dat ik je deze liefde mag geven, voor altijd jouw dierbaren dichtbi️j.” Prijzen voor de juwelen schommelen tussen 189 en 528 euro.

Ellemieke Vermolen en haar toenmalige echtgenoot, sterrenchef Sergio Herman, verloren in 2017 hun derde zoontje, Josha, kort voor de geboorte. Het voormalige koppel heeft met Noah (12) en Zenna (10) nog twee zoontjes samen.