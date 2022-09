Nederlander vuurt op ex aan sporthal in Dilsen-Stokkem: 10 jaar geëist

Nederlander R. H. (56) riskeert 10 jaar cel nadat hij zijn ex (44) neerschoot aan de sporthal in Dilsen-Stokkem. “Ik wilde mijn plusdochter nog een keer zien en dan zelfmoord plegen”, sprak hij.

Het was nooit de bedoeling geweest om zijn ex-vriendin iets aan te doen, zo probeerde de vijftiger de Tongerse rechter te overtuigen. Wel reed hij op 6 augustus 2020 met zijn camionette van het Nederlandse Heerlen naar Dilsen-Stokkem omdat hij wist dat zijn ex-plusdochter er op dinsdagavond in de sporthal judolessen volgde.

Vijf jaar eerder verbrak de moeder van het kind na elf maanden de relatie met de man omdat ze een vuurwapen onder het bed in haar woning had gevonden. Sindsdien kreeg hij het minderjarige meisje, waar hij naar eigen zeggen alles voor gedaan had als plusvader, niet meer te horen of te zien. “Ik wilde haar nog een keer zien. Daarna zou ik zelfmoord plegen”, aldus R..

Zelfmoord

De man nam zijn Glock 9mm. mee in een rugzak op de passagiersstoel. Eerst verklaarde hij voor de Tongerse rechter dat hij het zou gebruiken om zichzelf van het leven te beroven. Nadien had hij het dan weer over een toxisch drankje, dat door de speurders overigens niet werd teruggevonden tijdens het onderzoek. Toch hield hij vol dat hij nooit de intentie had om zijn ex te vermoorden en het wapen daarvoor niet mee had genomen. “Ik wilde echt enkel mijn plusdochter nog eens zien”, hield hij meermaals vol. Waarom hij het wapen dan wel op zak had, bleef onduidelijk.

Uiteindelijk stapte het minderjarig meisje samen met een vriendinnetje uit de sporthal, richting de auto. Enkele minuten later volgde ook haar moeder. Toen R. de vrouw over de parking zag wandelen, werd de man naar eigen zeggen overmand door razernij en frustratie.

Volgens de raadsman van de vrouw, meester Luk Delbrouck, wilde hij haar vervolgens twee keer van het leven beroven. “U reed zigzaggend met uw camionette naar de vrouw toe om haar klem te rijden tussen uw bestelwagen en haar auto. U greep vervolgens meteen naar uw wapen, u stapte uit en terwijl mijn cliënte half dekking probeerde te zoeken door naar de achterkant van haar auto te lopen, richtte u en schoot u.” De vrouw werd in haar linkerbil geraakt, maar zou volgens de deskundigen veel geluk gehad hebben omdat er rakelings langs de slagader geschoten werd.

Richten, vuren en herladen

Volgens Delbrouck is het dus duidelijk dat de man met voorbedachtheid handelde en de intentie had om te doden. En dat bleek volgens hem niet enkel uit de feiten zelf, maar ook uit de jarenlange belaging die zijn cliënte moest ondergaan na de relatiebreuk. Zo vloog de man met een drone over de woning van zijn ex. “Hij ging op prospectie om te zien of hij daar de mogelijkheid had om een dodelijk schot te lossen”, aldus Delbrouck. De man werd door getuigen ook al vaker aan de sporthal opgemerkt en hij stuurde enkele weken eerder dreigberichten. ‘Vandaag ben ik een persoon van richten, vuren en herladen’ en ‘Nog een paar dagen wachten en ik onderneem actie’, zo schreef hij.

Na de feiten vluchtte hij weg en dook hij onder in Amsterdam. Hij kon pas twee maanden later gearresteerd worden. “Het was een weldoordacht plan”, aldus Delbrouck. “Hij hoopte dat mijn cliënte dood was door dat ene schot, maar ze was sterker dan hij dacht.” Meester Delbrouck vraagt voor de vrouw en haar dochter een provisionele schadevergoeding van 10.000 euro en een aanstelling van een deskundige.

10 jaar cel

Ook de procureur houdt vast aan de tenlastelegging van poging moord met voorbedachtheid. “Enkel het toeval wilt dat mevrouw nog leeft”, zo sprak de procureur. “En toeval mag niet in uw voordeel spelen. Ik vorder tien jaar cel. We willen hier geen zaak van maken waarbij er binnenkort een nieuw dossier met een nieuwe ex op tafel ligt. Want dit heeft zich in het verleden ook al voorgedaan. Een andere ex-vriendin van de man is moeten vluchten omdat hij na de breuk tal van dreigementen heeft geuit en veranderde in een jaloerse, manipulatieve persoon.”

De raadsman van R., meester Jürgen Millen, geeft toe dat zijn cliënte op het slachtoffer vuurde, maar wil de kwalificatie wijzigen naar opzettelijke slagen en verwondingen. “Zo’n vuurwapen heeft meerdere kogels. Hij heeft een keer geschoten, maar die vrouw was niet dood. Hij had toen nog acht kansen, maar heeft zich teruggetrokken op eigen initiatief. Er was geen held nodig die hem heeft moeten overmeesteren. Had hij dan wel echt de intentie tot doden? Ik denk het niet”, zo klonk het.

Hij vraagt om een mildere straf van vijf jaar, waarvan twee jaar met uitstel onder voorwaarden. “U moet geen hypothese, dat die vrouw had kunnen sterven als er een slagader was geraakt, beoordelen. Hij richtte op de benen, dat toont al een andere intentie aan dan wanneer je op de hals of borst richt. U moet dus enkel beoordelen wat er vastgesteld werd.”

Vonnis volgt op 20 oktober.