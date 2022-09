Ook Antwerp-coach Mark van Bommel was onder de indruk van Club: “Ik zeg al lang dat Brugge de titelfavoriet is”

Seraing ging vorige week met 0-2 onderuit tegen Club Brugge op een slecht veld. Mark van Bommel hoopt de recordreeks van 24 op 24 nog even door te trekken, minstens tot na de interlandbreak. “We hebben Seraing grondig geanalyseerd en het is duidelijk dat ze niet alles open gooien en honderd procent voor de aanval kiezen”, stak Mark van Bommel van wal op zijn persbabbel. “Maar ze hadden tegen Club Brugge wel op voorsprong kunnen komen. Seraing pakt het heel realistisch aan, met een duidelijk plan.”

Indrukwekkend Club

Naast de analyse van de tegenstander had de Nederlandse coach ook tijd om Porto – Club Brugge te bekijken. “Uitstekend! En daarom zeg ik al van bij het seizoenbegin dat Club Brugge de favoriet is voor de titel. Maar toen geloofde niemand me”, voegde hij er nog snel aan toe. “Dit is niet alleen mooi voor de Europese coëfficiënt van België, maar ook voor de uitstraling van het Belgisch voetbal. Leverkusen en Porto kloppen, dat doe je niet zo gemakkelijk. En dan nog de manier waarop.”

Vol huis

Opvallend: de vrijdagavondwedstrijd tegen Seraing is volledig uitverkocht. Vindt Van Bommel het dan niet jammer dat hij toch op een lege tribune 2 staat te kijken? “Ik heb deze week enkele wedstrijden gezien waar het stadion wel een orkaan lijkt. Dat hebben wij ook. Zelfs in een ‘driekwart stadion’. Ik ben er zeker van dat wij met onze manier van spelen ook voor een vol huis kunnen zorgen als het stadion helemaal af is. En als het publiek dan nog even hard tekeergaat zoals dat nu het geval is… maak je borst dan maar nat als tegenstander. En als je dan ook op verplaatsing nog eens voor volle supportersvakken zorgt. Als Cercle het volledige vak had vrijgegeven, zou het ook vol zijn geweest.”

Stengs, Ekkelenkamp en De Laet weer fit

Op Cercle kon Antwerp niet rekenen op de lichtgeblesseerde Stengs. Ekkelenkamp en De Laet vielen uit tijdens de wedstrijd. “Zij zijn er vrijdag opnieuw bij”, aldus Van Bommel, die het voorlopig nog zonder Muja, Engels, Frey, Balikwisha en Haroun (kuit) moet doen. “Ik hoop dat Muja weer kan aansluiten bij de groep tijdens de interlandbreak. Engels en Frey hoop ik tijdens de tweede week te recupereren. Voor Balikwisha komt de wedstrijd tegen KV Kortrijk (2 oktober) sowieso nog te vroeg”, besloot hij.