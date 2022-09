Europees Parlement zet licht op groen voor nieuwe lening van 5 miljard euro aan Oekraïne

Het geld dient om de meest dringende financiële noden van het land te lenigen en om het overheidsapparaat draaiende te houden tijdens de oorlog met Rusland. De 5 miljard euro maken deel uit van een breder pakket van 9 miljard euro, die de staatshoofden en regeringsleiders op een speciale Oekraïne-top eind mei overeengekomen zijn. In juli werd besloten daarvan reeds 1 miljard euro vrij te maken als “hoogst voordelige langlopende lening”. Dat geld is in augustus al overgemaakt aan Kiev.

De noodhulp wordt in de vorm van een langlopende lening aan gunstige voorwaarden aan Oekraïne verstrekt. De Europese Commissie leent het geld zelf op de financiële markten en maakt het vervolgens aan Kiev over.

In totaal stemden 534 Europarlementsleden voor het vrijmaken van de noodhulp. 30 stemden tegen, 26 onthielden zich. “Omwille van de Russische inval is de externe financieringsnood van Oekraïne fors toegenomen”, luidt het in het Parlement. “Naast de enorme schade die is toegebracht aan wegen, bruggen, bedrijven, woningen, ziekenhuizen en andere fysieke infrastructuur, is het land ook zijn toegang tot de internationale financiële markten verloren.”