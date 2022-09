Vlamingen dreigen door langere levertermijnen helft premie zonnepanelen te verliezen

In 2023 daalt de premie voor de plaatsing van zonnepanelen van maximaal 1.500 euro naar maximaal 750 euro. Voorwaarde voor die premie is dat de volledige installatie werkt én gekeurd is. In de enquête die afgenomen werd bij kleine en middelgrote bedrijven in de elektrotechnische sector vreest ook ruim 63 procent dat de voorziene uitvoeringstermijn van installaties door leveringsproblemen in het gedrang komt, ook al zijn alle onderdelen tijdig besteld.

“Overmacht”

“Dit is een geval van overmacht”, zegt Viviane Camphyn, gedelegeerd bestuurder van Nelectra. De federatie vraagt daarom aan Vlaams minister van Energie Zuhal Demir een oplossing voor de klanten die tijdig bestelden. “Wie in tijden van energiecrisis investeert in duurzame energie en dus de energietransitie mee mogelijk maakt, mag niet de dupe worden van een tekort op de markt. En dat tekort is momenteel bijzonder groot”, aldus Nelectra.

© Shutterstock

De federatie zegt ook op haar hoede te zijn voor oneerlijke concurrentie, “vooral voor kleinere lokale kmo’s die worden benadeeld ten opzichte van grote (internationale) spelers, aangezien zij doorgaans minder ruimte ter beschikking hebben om zeer grote voorraden en stock aan te leggen en/of niet dezelfde prefinancieringsmiddelen hebben”.