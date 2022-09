Poetin looft “evenwichtige positie” van China over Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin heeft de “evenwichtige positie” van China geloofd in de crisis rond Oekraïne. Dat heeft hij donderdag gezegd tijdens een ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping in Oezbekistan. Poetin hekelde de pogingen van het Westen om een “unipolaire wereld” tot stand te brengen.

Het was de eerste persoonlijke ontmoeting tussen Poetin en Xi sinds Rusland op 24 februari Oekraïne binnenviel. De ontmoeting kwam er in de marge van een tweedaagse top van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SSO) in Samarkand.

Ondanks de internationale verontwaardiging over de Russische inval in Oekraïne en de door het Westen opgelegde economische sancties geeft Xi zijn Russische ambtgenoot nog altijd politieke rugdekking. China wil met Rusland “stabiliteit” brengen in een “chaotische wereld”, aldus de Chinese president. Peking is met Rusland ook bereid zijn rol van “grootmacht” op te nemen.

Rusland steunt Peking in het beleid dat er maar één China is en dat Taiwan daarvan dus onderdeel uitmaakt. Poetin veroordeelt “provocaties” door de Verenigde Staten in de Straat van Taiwan, zo zei hij tegen Xi.

Olie

De laatste persoonlijke ontmoeting tussen de leiders van buurlanden Rusland en China vond begin februari plaats, toen China de Olympische Winterspelen hield.

Moskou probeert de banden aan te halen met Aziatische landen, vooral met grootmacht China. Dat koopt veel olie van het grondstofrijke Rusland en heeft de oorlog in Oekraïne niet veroordeeld. Het Kremlin presenteert de SSO als een geloofwaardig alternatief voor organisaties die worden gedomineerd door Westerse landen.