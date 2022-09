Organisatie bevestigt deelname David Goffin en rist andere Belgen op European Open Antwerpen, ook Xavier Malisse van de partij

David Goffin neemt volgende maand deel aan de European Open, het met 648.130 euro gedoteerde ATP-toernooi in Antwerpen. De organisatie bevestigde zijn komst donderdag. Ook voormalig topper Xavier Malisse is er weer bij in het dubbelspel.

Goffin haalde op Wimbledon de kwartfinales maar stapelt sindsdien de nederlagen op. Voor eigen volk wil de nummer 62 weer uit het dal kruipen. “David is gebrand om zich opnieuw te tonen aan het Belgische publiek, voor hem is dat altijd een beetje thuiskomen in Antwerpen”, zegt toernooidirecteur Dick Norman. Goffin komt dinsdagavond 18 oktober in actie.

Xavier Malisse zal opnieuw het dubbelspel kleuren. “Het dubbelen met Lloyd Harris is vorig jaar heel goed gegaan, het was leuk om te doen”, stelt de Kortrijkzaan, die vorig jaar de halve finales bereikte op de European Open. “Ik had niet verwacht dat we zo ver zouden geraken. Ik had op één ronde gerekend, maar plots schakelden we het eerste reekshoofd uit. Er was ook een fantastische ambiance in de zaal. Ik wil me ook voor dit jaar goed voorbereiden. Ik wil scherp staan in Antwerpen. Ik sta nog altijd mijn mannetje op de Legends Trophy. Ik blijf zo in touch met de tenniswereld. Je ziet oude collega’s terug: op Roland Garros, Wimbledon,...: ik speel er zonder druk.” In het dubbel botst Malisse mogelijk op de tandem Sander Gillé/Joran Vliegen.

In het enkelspel bevestigde de organisatie verder de deelnames van Zizou Bergs (ATP 134) en youngster Gilles-Arnaud Bailly, nummer twee bij de junioren.

Vorige week kondigde de European Open aan dat de Zwitser Stan Wawrinka en de Oostenrijker Dominic Thiem, twee grandslamwinnaars, erbij zullen zijn in Antwerpen. De Canadees Felix Auger-Aliassime, nummer 13 van de wereld, leidt het deelnemersveld.

De European Open vindt plaats van 16 tot en met 23 oktober in de Lotto Arena.