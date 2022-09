Waarom homo’s vaak een oudere broer hebben en je makkelijker een gestresseerde man versiert

We kennen ze als vlinders, als goesting, als pilstrip of als ellendige opvliegers: hormonen, de échte bouwvakkers in ons lijf, die ons machien ingenieus aansturen, mooi doorheen elke leeftijdsfase. Internist-endocrinoloog Max Nieuwdorp weet er alles van en schreef er een bijbel over. Hij leert ons waarom er iets scheelt met de potentie van Trump, waarom aanstaande papa’s óók mottig kunnen zijn tijdens een zwangerschap en waarom je beter geen deo gebruikt als je op date gaat.