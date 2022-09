Erling Haaland en Kevin De Bruyne reageren droogjes op wondergoal: “Ik heb lange benen” en “hetzelfde niveau als Agüero”

“Hoe kom je ooit bij die bal?”, kreeg Erling Haaland de vraag na de wedstrijd. “Ik heb gewoon heel lange benen”, antwoordde de Noorse topspits van Manchester City. “Daarom kon ik hem raken. Maar het was een mooie voorzet en uiteindelijk was het een hele goeie goal, dat moet ik wel zeggen.”

Ook Kevin De Bruyne kreeg een vraag over het doelpunt. “Meneer Haaland, wat is dat met hem? Die man is onwaarschijnlijk, hé? Of vind jij hem gewoon een hele goeie voetballer en daarmee uit?”, kreeg KDB de vraag. “Ja”, antwoordde De Bruyne droogjes.

“Hemelen wij hem te veel op, is dat het?”, vroeg de interviewer daarna. “Jullie kunnen doen wat jullie willen. Ik speel hier al acht jaar, ik heb met top-top-topspelers gespeeld. Als je met iemand als Kun Agüero hebt gespeeld, die 200 goals voor deze club gescoord heeft, denk ik dat dat hetzelfde niveau is. Maar oké, hij (Haaland, nvdr.) is een sensatie op dit moment en hij staat op de goeie plaats waar dat hij die bal moet scoren.”