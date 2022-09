POLL. Wie wint het WK Tijdrijden 2022 in het Australische Wollongong? Ganna, Evenepoel, of toch iemand anders?

Titelverdediger Filippo Ganna start als dé te kloppen man in het WK Tijdrijden 2022. Wout van Aert pakte vorig jaar in Brugge zilver maar focust deze keer op de wegrit en komt zondag in Wollongong (5u40 - 9u00 Belgische tijd) niet aan de start, waardoor de Belgische hoop ligt op de schouders van Vuelta-winnaar Remco Evenepoel en Yves Lampaert. Maar uiteraard liggen er nog heel wat kapers op de Australische kust. Wie is jouw favoriet? Stem hier!