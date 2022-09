Lothar uit ‘Blind getrouwd’ heeft de liefde teruggevonden

Een huwelijk hield hij helaas niet over aan ‘Blind getrouwd’, en Lothar Callaerts (29) zag ook zijn daaropvolgende relatie stranden. Maar nu laat hij aan zijn volgers op sociale media weten dat hij de vrouw van zijn leven heeft ontmoet. Intussen is hij al enkele maanden samen met Sarah.

Romantische foto’s van de twee met onderschriften als ‘Telkens wanneer ik je aankijk, is er magie’ en ‘Woorden kunnen niet uitdrukken hoe graag ik je zie en hoe zeer ik je nodig heb’ laten weinig aan de verbeelding over. Aan onze redactie bevestigt Lothar dat Sarah, leerkracht in het dagelijks leven, zijn nieuwe vriendin is.

Twee jaar geleden nam Lothar deel aan het vijfde seizoen van Blind getrouwd. Toen trad hij in het huwelijk met Tatiana Rogier, maar dat draaide uiteindelijk nergens op uit. Vorig jaar kondigde hij nog aan dat hij trouwplannen had met zijn toenmalige vriendin Kelsey, maar uiteindelijk verbrak hij die verloving.

“Ik stelde mijn geluk in vraag. Dat schuilt soms in kleine dingen, die je moeilijk kan benoemen. Door corona waren er minder uitlaatkleppen, dat had ook een weerslag op mijn relatie. Ik voelde me niet meer honderd procent gelukkig”, vertelde hij destijds aan TV Familie. “Een breuk is altijd lastig, ook als je er zelf voor kiest. Hopelijk leer ik hieruit en neem ik dat mee in een volgende relatie.”