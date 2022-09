Fans kunnen Michel Verschueren zaterdag laatste groet brengen aan stadion Anderlecht

Na het overlijden van Michel Verschueren (91) kunnen fans en sympathisanten de voormalige manager van Anderlecht een laatste groet brengen. Zaterdagvoormiddag zal de kist aan het stadion staan. Dat liet paars-wit donderdagmiddag weten via de clubkanalen.

“Na het heengaan van Michel Verschueren, krijgen sympathisanten en supporters de kans om een laatste groet te brengen aan Mister Michel”, schrijft Anderlecht op de clubwebsite. “Op zaterdag 17 september zal de kist tussen 9u en 12u opgesteld staan aan het stadion aan de ingang van tribune 4, ter hoogte van het De Lindeplein in Anderlecht. Zij die dat wensen, kunnen ook een boodschap achterlaten in het rouwregister.”

“Het rouwregister zal ook beschikbaar zijn voor de wedstrijd van zondag vanaf 18u. Voor die wedstrijd zal de club, samen met de supporters, zijn respect betuigen aan Mister Michel, met onder meer een minuut stilte voor de aftrap in de aanwezigheid van zijn zoon Michael Verschueren en andere familieleden. De spelers zullen ook een rouwband dragen tijdens de wedstrijd.”

“De uitvaartplechtigheid vindt plaats op maandag 19 september in de Sint-Servaasbasiliek van Grimbergen in aanwezigheid van familie en vrienden en is enkel op uitnodiging toegankelijk.”

Verschueren overleed in de nacht van dinsdag op woensdag op 91-jarige leeftijd.