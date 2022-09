Interventieteam haalt twee gedetineerden uit gebarricadeerde opslagruimte van Hasseltse gevangenis

Twee zware jongens, gekend voor diefstallen met braak en diefstallen met geweld, verschansten zich woensdag een tijdje in een opslagruimte van de gevangenis van Hasselt. Een interventieteam van de politie moest hen overmeesteren.

De twee gedetineerden hadden zich in een lokaal verschanst dat bij de sportzaal hoort. “Het wordt gebruikt als opslagruimte”, reageert gevangenisdirecteur Paul Dauwe. “Ze blokkeerden de deur waardoor het personeel niet bij hen geraakte. We hebben dan de politie gecontacteerd en zijn stuurden een gespecialiseerd interventieteam.”

De hele interventie duurde ongeveer anderhalf uur. Terwijl de politie zich voorbereidde om in te grijpen brachten de twee mannen de nodige vernielingen aan in het lokaal. Ze probeerden ook het raam open te breken, maar dat was onmogelijk. “Het gaat om beveiligd glas. Daar raakten ze niet door”, verduidelijkt Dauwe.

Hun intenties zijn nog niet bekend. Het verhoor moest donderdag nog gebeuren. Maar een vluchtpoging lijkt eerder onwaarschijnlijk. Zelfs al hadden ze het glas kunnen inslaan, dan was de weg naar buiten nog bezaaid met obstakels en andere veiligheidsmaatregelen.

De twee gevangenen werden na hun overmeestering in een strafcel gestoken waar ze konden afkoelen. “Een sanctie zal nog volgen. Die zal streng zijn want met dit soort praktijken lachen we niet”, besluit Dauwe. Eerst isolatie en/of minder bewegingsvrijheid zijn enkele mogelijke straffen. ppn