Griffier van Waals Parlement zes maanden geschorst na klacht voor pesterijen

Het Bureau van het Waals Parlement vergaderde donderdag voor de tweede keer over de zaak-Janssens. Dinsdag nog kwam dat Bureau, dat instaat voor de dagelijkse werking van de instelling, overeen om nog geen “radicale beslissing” te nemen. Nu wordt Janssens dus geschorst.

Voor de vergadering van het Bureau raakte een brief van medewerkers van de griffie bekend, wanneer ze de parlementsleden oproepen een einde te maken aan de “straffeloosheid” in hun instelling. “Geconfronteerd met een doodsbedreiging, hadden we meer van u verwacht”, luidt het in de brief. “Een illegale daad die onbestraft lijkt te blijven, is in het hart van de democratie des te weerzinwekkender en kan op geen enkele manier gerechtvaardigd worden.”

52 van de 106 medewerkers van de griffie steunen de inhoud van de brief, maar hun naam durfden ze er niet onder zetten. “Uit schrik voor vergeldingsmaatregelen en intimidatie door mijnheer Janssens”, luidt het.

De briefschrijvers hebben naar eigen zeggen het gevoel door de parlementsleden in de steek te zijn gelaten. “De politiek heeft te lang haar ogen gesloten voor dit machtsmisbruik dat al meer dan tien jaar aansleept, en waarvan het nochtans perfect op de hoogte was”, gaat de brief verder. “Het autoritaire optreden van mijnheer Janssens, de druk, de bedreigingen, de woede-uitbarstingen, de beledigingen, de vernederingen en het psychologische - en soms fysieke - geweld, hebben een toxische werksfeer gecreëerd, een angstklimaat en een stilzwijgen dat ons werk ten dienste van de parlementsleden en de burgers beïnvloedt.” Ook het privéleven en de fysieke en psychologische gezondheid van de personeelsleden hebben onder de situatie te leiden, klinkt het nog.