Filmpje toont hoe Poetin-vertrouweling rekruteert in Russische gevangenis: “Wie deserteert, wordt ter plekke neergeschoten”

Het Telegram-kanaal van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft woensdag een video gepubliceerd waarop te zien is hoe een man die erg lijkt op Yevgeny Prigozhin, een vertrouweling van president Poetin en het hoofd van het huurlingenbedrijf Wagner Group, gevangenen ronselt in een Russische gevangenis. Dat meldt het Oekraïense Kyiv Post.

De (ongeverifieerde) video werd gemaakt door één van de gevangenen in de IK6-gevangeni in Yoshkar-Ola, nabij Kazan. Het is onduidelijk hoe de beelden bij de kring rond Navalny is beland. Op de beelden is te zien hoe een man die erg lijkt op Prigozhin honderden gevangenen toespreekt op een plein in de gevangenis.

De man stelt zichzelf voor als vertegenwoordiger van de Wagner Group, en probeert hen te overtuigen om naar het front in Oekraïne te trekken. Zo belooft hij de gevangenen dat ze vrij zullen komen als ze zes maanden meevechten. “Terugkeren naar de gevangenis is geen optie. Wie sterft in de strijd, wordt begraven waar hij wil, of op speciale begraafplaatsen voor helden. Plunderen, alcohol- en drugsgebruik, seksueel contact met de lokale bevolking, terugtrekking of overgave is verboden tijdens de militaire dienst”, klinkt het verder. “Wie deserteert, wordt ter plekke neergeschoten.”

“De oorlog is zwaar”, erkent de man. “Er wordt tweeëneenhalf keer zoveel munitie gebruikt als tijdens de Slag om Stalingrad. Ik heb dus vechters nodig, mannen die willen optrekken.” Hij vertelt ook het verhaal van een groep gevangenen die dienst namen, en die deel uitmaakten van een aanval op een energiecentrale in de regio rond Donetsk in juni. “Veertig mannen uit de gevangeniskolonie van Sint-Petersburg sprongen met enkel messen in de loopgraven van de vijand, en sneden hen eruit. Slechts drie van hen overleefden het niet, en zeven raakten gewond. Eén van hen was 52 jaar oud, en had al 30 jaar in de cel gezeten.”

Aan het einde van zijn toespraak geeft de man zijn toehoorders vijf minuten bedenktijd. “Is er iemand die jullie uit jullie huidige toestand komt redden? Er zijn er twee: Allah en God, maar dat gebeurt enkel in een houten kist. Ik haal jullie hier levend uit… maar je komt niet altijd levend terug.”

Vriend van Poetin

In augustus raakte al bekend dat Prigozhin meerdere strafkolonies in meerdere regio’s in Rusland had bezocht. De man is een oude vriend van Poetin die zijn fortuin maakte in de restaurant- en cateringwereld, vooral omdat hij via Poetin lucratieve overheidsopdrachten binnenhaalde.

De Wagner Groep werd ooit opgericht door Dimitri Oetkin, een Russische veteraan met sterke nazisympathieën en vernoemd naar Richard Wagner, de favoriete componist van Adolf Hitler.