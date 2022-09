Stiefdochter van Amerikaans vicepresident Kamala Harris toont tepel op de catwalk

Model Ella Emhoff, stiefdochter van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris, heeft zich een beetje blootgegeven tijdens de New Yorkse modeweek. Letterlijk, want tijdens het defilé van Prabal Gurung kwam haar rechtse tepel piepen van onder een nonchalant geknoopt topje.

De 23-jarige schone droeg zwarte sandalen, een zwarte minirok, dito handschoenen en een groene sjaal. Dat laatste accessoire was losjes rond haar nek geknoopt en deed dienst als topje. Zodra ze over de catwalk wandelde, waaide het ‘topje’ opzij en was de tepel van haar rechterborst zichtbaar. Haar andere tepel was ook te zien door de transparante, groene stof.

Ella is zelf een groentje in de modewereld. Ze tekende in februari 2021 bij modellenbureau IMG. Sindsdien heeft ze wel al enkele opdrachten bij luxemerken binnengehaald. Zo was ze het gezicht voor een campagne van het Britse label Mulberry. Als de prille twintiger, die net als designer Tom Ford en modefotograaf Steven Meisel afstudeerde aan de Parsons School of Design in New York, niet op de catwalk paradeert, is ze druk in de weer met breinaalden. Ze maakt eigenzinnig breigoed en verkoopt haar creaties af en toe online.

Ella is een van de twee kinderen van Doug Emhoff en zijn eerste vrouw, filmproducent Kerstin Emhoff. Haar vader is sinds 2014 getrouwd met Kamala Harris, vicepresident van de Verenigde Staten.