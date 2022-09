Kinderen reageren ontroerd wanneer ze trailer van ‘The Little Mermaid’ zien: “Ze is zoals ik!”

Afgelopen weekend kwam de trailer van The Little Mermaid uit en daarin is zeemeermin Ariël voor het eerst te zien met een donkere huidskleur. Dat zorgde bij heel wat kinderen met eveneens een donkere huidskleur voor ontroering. “Zwarte kinderen zijn blij als ze haar zien”, zegt een mama in een video.

Al was het lang niet allemaal positief. De negatieve online reacties swingden de pan uit toen de trailer van de live-action film online kwam. Volgens vele kritische stemmen kan het niet dat er aan de ‘originele’ Ariël geraakt wordt. Zeemeermin Ariël wordt in The Little Mermaid gespeeld door Halle Bailey (22), een zwarte actrice en verschijnt dus niet als het witte meisje met de rode haren op het beeld, iets wat bij het bekendmaken van de cast in 2019 ook al op massa’s kritiek stuitte.

Heel wat mama’s en papa’s delen daarom nu de positieve reacties van hun kinderen op sociale media. “En daarom wil ik deel deze video delen van zwarte kinderen die juist heel blij zijn om hun favoriete prinses te zien die op hen lijkt”, schrijft een moeder bij de vele video’s. (Lees verder onder de tweet)

En die beelden kwamen ook tot bij Halle Bailey, de hoofdrolspeelster in de film. “Mensen blijven me de reacties maar doorsturen. Ik ben overweldigd. Dit betekent heel veel voor me”, schrijft ze op Twitter. (Lees verder onder de tweet)

De film is een remake van de gelijknamige Disney-animatiefilm uit 1989. Naast Halle Bailey speelt Javier Bardem de rol van koning Triton, Melissa McCarthy is zeeheks Ursula. Normaal zou ook popfenomeen Harry Styles een rol krijgen in de film als prins Eric, maar die rol wordt nu vertolkt door Jonah Hauer-King. De film zou op 26 mei 2023 in première gaan in de Verenigde Staten.