Politiecommissaris (67) geflitst aan 109 km per uur, vlak na zijn eigen afscheidsfeestje: “Er was geen verkeer”

De Gentse politiecommissaris Eric Naudts (67) is deze zomer geflitst aan 109 kilometer per uur aan de Watersportbaan, waar hij 50 per uur mocht. Dat wordt bevestigd aan onze redactie. Naudts had op de bewuste dag net een feestje gekregen omdat hij met pensioen ging.

Na een carrière van veertig jaar hing Eric Naudts eind juli zijn kepie aan de haak. Hij was een ervaren en bekende commissaris, onder meer bij de hondenbrigade, de interventiedienst en de anti-overlastbrigades van de Gentse lokale politie.

Maar op 31 juli, zijn laatste werkdag, liep het onderweg naar huis mis. Zijn collega’s hadden net een feestje voor Naudts georganiseerd aan de Watersportbaan. Maar later die avond werd Naudts met zijn wagen op de Noorderlaan geflitst aan 109 kilometer per uur, terwijl je er maar 50 per uur mag.

Eric Naudts was donderdag niet meer te bereiken voor commentaar. Maar aan Het Laatste Nieuws verklaarde de commissaris dat hij zich niet bewust was van zijn hoge snelheid. “Ik geef toe, ik heb toen echt niet op m’n snelheid gelet. Er was ook geen verkeer.”

Alcoholtest

Of de politiecommissaris gedronken had, werd niet getest. Naudts moest geen alcoholtest afleggen, maar ontkent zelf met klem dat hij gedronken zou hebben. De Gentse politie bevestigt de feiten, maar onthoudt zich van commentaar.

Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) reageert als bestuurlijk hoofd van de politie teleurgesteld. “Gent zet als stad sterk in op verkeersveiligheid. Zulke snelheden horen niet thuis in een zone 50. Het dossier zit bij het parket dat zal beslissen over verder gevolg.”

Het is niet de eerste keer dat topagenten van het Gentse politiekorps in opspraak komen voor verkeersovertredingen. Zo botste toenmalig hoofdcommissaris Steven De Smet in 2013 met een dienstwagen van de Gentse politie. Hij had gedronken.

Jaren voordien moest zelfs de korpschef zelf, Peter De Wolf, ontslag nemen nadat hij met enkele glazen op achter het stuur kroop en tegen een geparkeerde auto knalde. Het ongeval gebeurde op dezelfde plek waar Naudts nu tegen de lamp liep: de Watersportbaan.

Naudts moest zijn rijbewijs inleveren voor vijftien dagen, zoals dat gaat bij zware snelheidsovertredingen. Of hij een boete krijgt, of een rijverbod, moet het parket nu beslissen.

