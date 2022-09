Vrouwelijke scheidsrechters krijgen hogere vergoeding in Spanje en beëindigen staking

De staking van de referees in de hoogste klasse van het Spaanse vrouwenvoetbal is voorbij. Zij eisten een hogere vergoeding en betere werkomstandigheden en sloten daarover donderdag een akkoord met de Spaanse voetbalbond (RFEF).

Vorig weekend zou de gloednieuwe Liga F, de eerste volledig professionele Spaanse voetbalcompetitie voor vrouwen, officieel uit de startblokken schieten maar dat feestje ging niet door omdat de referees besloten te staken. Zij vroegen meer geld en werkomstandigheden vergelijkbaar met die van hun mannelijke collega’s.

Intussen is een akkoord uit de bus gekomen. De wedstrijdvergoeding wordt opgetrokken van 320 euro naar 1.666 euro per match en ook de lijnrechters gaan meer verdienen, 1.066 euro in plaats van 160 euro. Daarnaast zullen ook reserves opzij worden gezet voor refs wanneer die hun carrière beëindigen.

In Spanje werd dit voorjaar een wereldrecord neergezet in het vrouwenvoetbal toen op 30 maart 91.553 toeschouwers opdaagden in Camp Nou voor de kwartfinale in de Champions League tussen Barcelona en Real Madrid.