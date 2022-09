Opnieuw overlijden in kring rond Poetin: hoofdredacteur van regimekrant krijgt beroerte

In Rusland is de hoofdredacteur van Komsomolskaya Pravda, een Russische regimekrant, overleden. Vladimir Sungorkin (68) zou woensdag een beroerte hebben gekregen. Het is de zoveelste in een lange rij figuren rond president Vladimir Poetin die is overleden sinds de invasie van Oekraïne, al is niet duidelijk of ook bij dit overlijden vraagtekens geplaatst moeten worden.

Sungorkin is een vertrouweling van Poetin. De man zou een beroerte hebben gekregen in de oost-Russische stad Chabarovsk, aan de grens met China. Volgens zijn krant overleed de man “plots tijdens een reis waarin hij materiaal wilde verzamelen voor een boek over de grote pionier van het Verre Oosten, Vladimir Arseniev”.

“Dit is een groot verlies”, liet Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov ook al weten. “We kenden hem zeer goed. President Poetin zal zijn familie en vrienden een persoonlijke boodschap bezorgen.”

Lange lijst doden

De afgelopen maanden vielen er opvallend veel overlijdens te noteren in de kring rond Poetin. Dinsdag raakte bijvoorbeeld nog bekend dat Ivan Pechorin, de 39-jarige directeur van een ontwikkelingsfonds, overleden was. Die man zou uit een luxejacht in de Japanse Zee gevallen zijn. Eerder kwamen ook al Igor Nosov (een 43-jarige topman van de KRDV), Yuri Voronov (een 61-jarige miljonair), Alexander Tyulakov (de 61-jarige veiligheidsfunctionaris van Gazprom), Leonid Shulman (het 60-jarige hoofd transport bij Gazprom Invest), Alexander Subbotin (een 43-jarige miljardair), Vladislav Avayev (51-jarige zakenman met banden met de Gazprombank), Sergey Protosenya (een 55-jarige multimiljonair), en Ravil Maganov, de 67-jarige voormalige topman van oliebedrijf Lukoil, in onduidelijke omstandigheden om het leven. Telkens vielen er vraagtekens te plaatsen bij hun officiële doodsoorzaak.

Of dat ook bij dit overlijden het geval is, is niet duidelijk. De Komsomolskaya Pravda was in het verleden de krant van de communistische jeugdbeweging Komsmol, en houdt een duidelijke pro-regimelijn aan. Zelfs in die mate dat ze beschouwd zou worden als de favoriete krant van president Poetin. Sungorkin was ook het doelwit van Europese sancties na de invasie van Oekraïne.