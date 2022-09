“Eén van de grootste witwassers van Europa” opgepakt in Spanje

De politie kon hem afgelopen maandag arresteren, na een internationale politiesamenwerking, onder leiding van de Spaanse politie. Naast de hoofdverdachte zijn nog drie handlangers vastgezet, twee in Spanje en een in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens de Spaanse politie ging het om een internationaal netwerk dat in staat was tot 350.000 euro per dag wit te wassen. De verdachten zouden dat ook doen voor andere criminele organisaties en opereerden in de drugswereld. Ze zorgden ervoor dat het wodkamerk succes uitstraalde door het te verkopen op luxefeesten en het te promoten in dure reclames. In werkelijkheid was het merk veel minder succesvol, volgens de Spaanse politie.