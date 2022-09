“Iedereen wil crisismanager zijn”: waarom De Croo en Van der Straeten te vroeg juichten over prijsplafond

“Het nieuws over het gasplafond was voorbarig. Sorry daarvoor.” Open VLD geeft toe dat er vorige week vrijdag te “voluntaristisch” gecommuniceerd is. Premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) waren toen zeker dat dat Europese prijsplafond er zou komen, maar woensdag kregen ze het deksel op de neus. “In tijden van crisis zitten besluitvormers vast in hun eigen wereld”, zegt professor Carl Devos.