Bondscoach Sven Vanthourenhout over tijdritparcours op WK: “Vindt hij de benen van de Vuelta, dan komt Remco in de buurt van de zege”

Kan Evenepoel één week na zijn eerste grote ronde meteen zijn eerste wereldtitel bij de profs pakken? De grote favoriet is hij voor het WK Tijdrijden zondag niet. Die rol is volgens Sven Vanthourenhout weggelegd voor de Italiaanse titelverdediger Filippo Ganna. Maar hoopgevend: de bondscoach ziet in Australië een opvallend frisse Evenepoel, zelfs na die Vuelta. “Hij zit niet als een uitgewrongen spons aan tafel, integendeel.”