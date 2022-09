Lessen even gestaakt na melding van gaslek bij Level X in Hasselt

Hasselt

De brandweer en medewerkers van Fluvius zakten donderdagvoormiddag af naar de school Level X in Hasselt. Daar moesten ze iedereen evacueren na een melding van een gaslek.

“We wilden geen risico nemen daarom werd iedereen geëvacueerd”, zegt Carlo Janssen, verantwoordelijke voor de gebouwen bij GO! next waar Level X deel van uitmaakt. “Fluvius en de brandweer monitoren de betrokken afdeling. We hopen dat iedereen snel weer de lessen kan hervatten.” dj