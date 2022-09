Maaseik rouwt om erevoorzitter: “Mathi kneedde Maaseik tot het volleybalmekka van België”

Greenyard Maaseik reageert donderdag via social media op het overlijden van voormalig voorzitter Mathi Raedschelders. Maaseik onderstreept zijn verdiensten en noemt hem een icoon van de club en het Belgische volleybal.

“Onze erevoorzitter en boegbeeld Mathi Raedschelders (°11 juni 1946) is vanmorgen 15 september 2022 onverwacht overleden. Ongeloof en verslagenheid heerst, niet alleen in onze volleybalclub, bij de mensen die jarenlang met hem mochten samenwerken, maar allicht in heel Maaseik.

Met geen pen valt uit te leggen wat Mathi heeft betekend voor onze club en in feite voor heel het Belgische volleybal. In de vroege jaren ’80 trad hij toe tot het bestuur. Als voorzitter stuurde hij met een aanstekelijk enthousiasme onze vereniging meteen naar een hogere versnelling en naar steeds ambitieuzere doelen. Hij kneedde Maaseik tot het volleybalmekka van België, ging ook Europees voor niemand opzij en dwong de andere Belgische topclubs zo om een tandje bij te schakelen.

Uiteindelijk bleef Mathi 35 jaar aan het roer. En toen omstreeks de viering van ons 60-jarig bestaan in 2020 de coronacrisis uitbrak, stelde hij zijn aangekondigde afscheid tijdelijk uit om de club ook door deze woelige periode te loodsen. Onze erevoorzitter zetelde sindsdien nog altijd in de Raad van Beheer.

Een groot man is niet meer. Wij gaan hem heel hard missen. R.I.P. Mathi …”