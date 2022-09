Adieu zomer. Vanaf vrijdag wordt het kouder en ook overdag zullen we voor het eerst onder de 16,5 graden zakken. Volgens gasnetbeheerder Fluxys is dat statistisch gezien dé temperatuur waarbij de Belg de verwarming aanzet. Al zal dat nu door de hoge gasprijzen met forse tegenzin zijn. Met deze tips zal het iets minder pijn doen in je portefeuille.