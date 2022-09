Net een scène uit ‘The devil wears Prada’: Anne Hathaway zit naast Anna Wintour, fans zijn door het dolle heen

The devil wears Prada mag dan al zestien jaar oud zijn: tot op vandaag denken fans dat het arrogante personage van Miranda Priestly (Meryl Streep) gebaseerd is op Anna Wintour, hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue. Die vermoedens lijken nu een beetje meer bevestigd: Anne Hathaway, die in de prent gestalte geeft aan een jonge journaliste, zat naast Wintour in quasi exact dezelfde outfit als op de filmset van weleer.

Voor wie The devil wears Prada niet heeft gezien, lichten we de verhaallijn graag even toe: de jonge journaliste Andy Sachs (Anne Hathaway) wil carrière maken bij het gerenommeerde modeblad Runway, een glossy blad dat in het echte leven doet denken aan Vogue. Haar bazin heet Miranda Priestly (Meryl Streep) en is een harde tante met een extreem moeilijk karakter. Dat personage is volgens fans duidelijk gebaseerd op Anna Wintour, de échte hoofdredactrice van Vogue.

Dat werd echter nooit officieel bevestigd, maar nu lijken Anne Hathaway en Anna Wintour het zelf te bewijzen. Woensdagavond zaten de twee front row bij de modeshow van Michael Kors in New York. De actrice, inmiddels 39 jaar, droeg een bruine lederen outfit die wel heel hard leek op haar look in The devil wears Prada. Met Anna Wintour aan haar zijde lijkt het zo klaar als een klontje dat zij de filmmakers inspireerde toen ze het personage van Streep uitwerkten.

Mode-account Diet Prada deelde de foto via Instagram en fans zijn door het dolle heen. “De cirkel is rond”, schreef iemand in de reacties. “Wat een goed ingecalculeerd meesterwerk”, reageert een andere fan. “Je gaat me niet vertellen dat dit toeval was”, komt ook vaak terug in de commentaren. En niet alleen de outfit was heel gelijkend op die in de film. Er werd ook opgemerkt dat Anne Hathaway er nog exact hetzelfde uitziet als in 2006.