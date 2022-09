Na drie jaar opnieuw koningspinguïn geboren in Antwerpse zoo: “Het is een flinke en levendige pinguïn”

In de Zoo van Antwerpen is er voor het eerst in drie jaar opnieuw een koningspinguïn geboren. Na een broedtijd van 54 dagen kwam de eerste barst in het ei, waarna de verzorgers een handje moesten toesteken. “Het is een flinke, levendige pinguïn”, laat de Zoo weten.

Aanvankelijk waren het twee eieren die onder de rode lamp lagen om te broeden, maar al snel bleek dat één van de twee onbevrucht was. Op 31 augustus kwam dan de eerste barst in het bevruchte ei. 72 uur later – met wat hulp van de verzorgers – kon het kuiken dan gezond en wel uit het ei komen. “Op een gegeven moment hebben we zelf wat gepeld en het kopje eruit gehaald, net als in de natuur waar de ouders helpen. En dan was het wachten tot de dooier verdwijnt in het lichaam. Die hangt aan het kuiken met een soort van navelstreng en doet dienst als eerste voeding”, legt verzorgster Heidi uit.

De verzorgers moesten bij het uitbroeden een handje helpen. — © Antwerp Zoo

Opnieuw bij de ouders

Meteen na het uitbroeden werd het jongetje opnieuw bij de broedende ouder geplaatst. Op dat moment was dat de mama. Beide ouders wisselen afzonderlijk tijdens het proces en daarom had de zoo had voor de zekerheid het bevruchte ei in de broedmachine gelegd. “Een ongelukje tijdens het wisselen is snel gebeurd”, gaat Heidi verder.

Maar nu ligt de pasgeboren koningspinguïn lekker onder de huidplooi bij de ouders. “Het is belangrijk om het kuiken onder de ouder te zetten die op dat moment aan het broeden is. Bij de geboorte was dat de mama. Nu lossen de ouders elkaar al mooi af en tonen ze erg veel interesse. Ze voederen het kleintje goed en regelmatig. Hiervoor krijgen ze vette haring gevoederd.” Pinguïns hebben onderaan een huidplooi die volledig kaal is. “We noemen dat de broedplek. Dat is een fel doorbloede plek waar veel bloed door stroomt en het dus lekker warm is.”

Eierschaal

Op basis van de eierschaal kon de zoo meteen na de geboorte zien dat het een jongetje was. “Normaal moeten we hiervoor de ouders en het jong storen, maar door DNA uit opgedroogde bloedvaatjes van de eierschaal te analyseren, kunnen we minder ingrijpend werken. Beter voor de dieren. Bovendien zijn we zo sneller en juister. Donsveren durven al eens mindere uitslagen opleveren”, legt conservatiegeneticus Philippe van de Antwerpse zoo uit.

Bij de geboorte woog de pinguïn amper 170 gram. — © Antwerp Zoo

“Het overige materiaal van de eierschaal wordt bovendien in de Biobank van ZOO Antwerpen ingevroren”, vertelt Philippe verder. “De verzamelde biologische stalen worden gebruikt voor DNA-onderzoek met als doel het beheer van dierentuinpopulaties te verbeteren en voor genetisch onderzoek dat bijdraagt aan het behoud van de biodiversiteit. Bovendien is de Biobank opgericht om wetenschappelijk onderzoek door externe wetenschappers te faciliteren.” ZOO Antwerpen biedt zo een professionele service voor de Europese dierentuinen en wetenschappers, en nu ook met uitgebreid koningspinguïnmateriaal.

Baby X

Een naam voor de nieuwe koningspinguïn hebben de verzorgers nog niet. Daarvoor kan het publiek een stem uitbrengen via Facebook. De verzorgers kozen hun top drie van namen met een X: Xabi, Xia en Xin. Puinguïn X is de elfde koningspinguïn in de Zoo. In totaal zijn er nu zes mannetjes en vijf vrouwtjes.