Complottheorie circuleert na overlijden van Queen Elizabeth: is de kist leeg of niet?

De kist van Queen Elizabeth II is leeg. De tienduizenden Britten die urenlang aanschuiven aan Westminster Hall om een laatste groet te brengen aan hun vorige week overleden koningin, worden beetgenomen. Dat is althans de stelling van een complottheorie die online circuleert, maar kan die theorie ook kloppen?

De complottheorie wordt gevoed door twee factoren: enerzijds het feit dat gekozen werd voor een gesloten kist en anderzijds de lange periode (elf dagen) tussen het overlijden van de Queen en haar staatsbegrafenis van komende maandag.

“Natuurlijk ligt de Queen wél in die kist”, benadrukt Johan Dexters, voorzitter van Funebra, de beroepsvereniging voor Belgische begrafenisondernemers. “Het is dan ook perfect mogelijk om een lichaam zo lang te bewaren. Bij ons is het misschien veel minder de gewoonte, maar in het Verenigd Koninkrijk worden bijna 90 procent van de overledenen gebalsemd. Dat zal ook bij de Queen gebeurd zijn.”

Bij zo’n balseming - of thanatopraxie - wordt het bloed van de overledene vervangen door conserverende vloeistoffen, die de ontbinding tegengaan en ervoor zorgen dat het lichaam zonder koeling opgebaard kan worden. “Dat kan ook met een open kist, zoals bij onze koning Boudewijn bijvoorbeeld het geval was”, aldus Dexters. “Het Britse koningshuis heeft die traditie niet, ook bij prinses Diana gebruikte men een gesloten kist. Ik vermoed dat ze daarvoor kiezen om de mensen niet te zwaar emotioneel te schofferen. Een gesloten kist is een abstract voorwerp, een open kist kan veel gevoeliger liggen.”

Hoe lang een lichaam geconserveerd blijft na een balseming, is afhankelijk van de gebruikte materialen. “In het Oude Egypte was dat voor de eeuwigheid, denk maar aan de mummies die we af en toe nog terugvinden”, zegt Dexters. “Maar met de huidige ecologische voorschriften in Europa, is dat niet meer mogelijk. Alle vloeistoffen moeten biologisch afbreekbaar zijn, waardoor we bijvoorbeeld geen formol meer mogen gebruiken. Met de huidige manier van werken blijft een lichaam tussen de vijftien dagen en een maand bewaard.”

Volgens Dexters is de kans dat de kist leeg is, dus onbestaande. “Nog tot maandagochtend kunnen de Britten de kist ook nog quasi 24 uur op 24 gaan groeten, waarna meteen de officiële uitvaartplechtigheid volgt. Er is eenvoudigweg ook geen tijd meer om nog een last minute wissel uit te voeren.”