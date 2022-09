Mathi Raedschelders genoot van de frisse lucht in Middelkerke. — © Luc Daelemans

Mathi Raedschelders (76) leefde voor het volleybal en voor zijn Greenyard Maaseik. 35 jaar lang stond hij als voorzitter aan het roer van Greenyard Maaseik. Een periode waarin hij zijn club naar de Belgische én Europese top loodste. In 2020 gaf Raedschelders de fakkel door. “Van één ding ben ik zeker: mijn kindje is in goede handen.”