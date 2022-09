Hij loodste zijn club naar de top: Maaseikse ex-voorzitter Mathi Raedschelders overleden

De Belgische volleybalwereld is in rouw. In de nacht van woensdag op donderdag is Mathi Raedschelders (76) totaal onverwacht overleden.

Raedschelders is een begrip in het volleybal. Mathi stond als voorzitter 35 jaar aan het roer bij Noliko/Greenyard Maaseik. In die periode loodste hij zijn club naar de Belgische én Europese top. In 2020 gaf Raedschelders - een Maaseikenaar in hart en nieren - de voorzittersfakkel door aan Raymond Cretskens.

Snel meer. (jus)